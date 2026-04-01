ОДКБ не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе, заявил Путин
2026-04-01T17:54:00+03:00

Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС
Нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС просто невозможно, сказал Путин.
Еще тезисы с переговоров президента с Пашиняном:
Путин:
🔹 В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, Москва к этому относится спокойно.
🔹 Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами.
🔹 Благодаря усилиям Пашиняна и Алиева удалось выйти на стабилизацию отношений Армении и Азербайджана.
Пашинян:
🔹Отношения с Россией важны для Армении.
🔹В Ереване осознают несовместимость членства Армении в ЕС и ЕАЭС.
🔹Отношения Армении и России никогда не будут под вопросом.
🔹Заявил о ключевой роли Путина в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин
в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
"Я думаю, что столь же очевидным является, что после того, как вы в Праге
в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана
, вмешиваться со стороны ОДКБ
в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.
Президент России
назвал самым чувствительным вопрос, связанный с Карабахом.
"Мы знаем, что и у вас, и у ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы какие-то вопросы, какие-то претензии к ОДКБ. Мы с вами постоянно возвращаемся (к этой теме - ред.)", - сказал Путин.
Кроме того, президент затронул вопрос о воссоединении Карабаха.
"Если считать его (Карабах - ред.) частью Азербайджана, я не оцениваю хорошо это или плохо, с точки зрения организации мирной жизни, думаю, что, наверное, в этом был смысл", - добавил Путин.