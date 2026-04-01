ОДКБ не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе, заявил Путин

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном , лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

"Я думаю, что столь же очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана , вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.

Президент России назвал самым чувствительным вопрос, связанный с Карабахом.

"Мы знаем, что и у вас, и у ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы какие-то вопросы, какие-то претензии к ОДКБ. Мы с вами постоянно возвращаемся (к этой теме - ред.)", - сказал Путин.

Кроме того, президент затронул вопрос о воссоединении Карабаха.