17:54 01.04.2026 (обновлено: 18:44 01.04.2026)
ОДКБ не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе, заявил Путин
Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС
Нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС просто невозможно, сказал Путин. Еще тезисы с переговоров президента с Пашиняном: Путин: 🔹 В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, Москва к этому относится спокойно. 🔹 Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами. 🔹 Благодаря усилиям Пашиняна и Алиева удалось выйти на стабилизацию отношений Армении и Азербайджана. Пашинян: 🔹Отношения с Россией важны для Армении. 🔹В Ереване осознают несовместимость членства Армении в ЕС и ЕАЭС. 🔹Отношения Армении и России никогда не будут под вопросом. 🔹Заявил о ключевой роли Путина в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 🔹 Подписаться на РИА Новости
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
"Я думаю, что столь же очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.
Президент России назвал самым чувствительным вопрос, связанный с Карабахом.
"Мы знаем, что и у вас, и у ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы какие-то вопросы, какие-то претензии к ОДКБ. Мы с вами постоянно возвращаемся (к этой теме - ред.)", - сказал Путин.
Кроме того, президент затронул вопрос о воссоединении Карабаха.
"Если считать его (Карабах - ред.) частью Азербайджана, я не оцениваю хорошо это или плохо, с точки зрения организации мирной жизни, думаю, что, наверное, в этом был смысл", - добавил Путин.
"Опасно для мира". Пашинян сделал заявление о Карабахе
4 ноября 2025, 13:57
 
