00:14 01.04.2026 (обновлено: 11:12 01.04.2026)
В России начали обследовать младенцев на новые заболевания
В России начали обследовать младенцев на новые заболевания

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перечень обследований в рамках неонатального скрининга расширился в России на два заболевания, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Теперь новорожденных в России также начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
Как ранее сообщал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев, это позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию.
