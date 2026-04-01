Саратовские ученые создали прибор, способный предсказать болезнь сердца

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новый прибор, который предупреждает человека о приближении обострения хронической сердечной недостаточности, разработали ученые СГМУ. Носимое устройство позволяет выявить критическое состояние до появления симптомов, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
От хронической сердечной недостаточности (заболевании, при котором сердце не обеспечивает достаточного обогащения кровью другие органы) в России страдают от семи до 10 процентов населения. По некоторым данным, в каждом втором случае летальный исход наступает в течение пяти лет с момента постановки диагноза. Чаще всего болезнь развивается у пожилых людей и остается одной из главных причин смерти в мире, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ).
В России создали прибор для быстрой диагностики сердца
16 июля 2024, 03:00
"Сегодня врачи могут контролировать состояние таких пациентов в основном во время визитов в поликлинику. Но обострение обычно начинается дома, за некоторое время до появления явных симптомов, и когда человек замечает недомогание, может быть уже поздно", — объяснила профессор кафедры факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Наталья Акимова.
Ученые университета разработали носимое устройство, которое оценивает активность сердца и периферических сосудов для контроля за состоянием пациента с ХСН. В отличие от аналогов, новый программно-аппаратный комплекс компактен и использует комплексную интегральную оценку множества клинических, электрофизиологических и гемодинамических показателей.
"Мы создаем устройство, которое позволит "поймать" критический момент и вовремя скорректировать лечение. Ключевая инновация нашего подхода — одновременный автоматизированный анализ биосигналов электрической и механической активности сердца, а также состояния периферических сосудов. Это дает целостную картину, позволяющую прогнозировать вероятность декомпенсации ХСН и определять уже начинающуюся декомпенсацию, ведущую к тяжелым последствиям", — пояснила специалист.
Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта
14 января, 09:00
В 2025 году коллектив ученых СГМУ определил набор наиболее значимых физиологических параметров для устройства и создали прототип будущего медицинского изделия. По словам Акимовой, исследования зарубежных аналогов показывают, что своевременное вмешательство на основе данных подобного мониторинга способно снизить частоту повторных госпитализаций на 30–80 процентов.
Для системы здравоохранения это означает не только экономию средств, но и высвобождение времени медицинского персонала, а для пациентов — повышение качества жизни и снижение риска экстренной госпитализации.