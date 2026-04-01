Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Наука
 
09:00 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/nauka-2084035925.html
Саратовские ученые создали прибор, способный предсказать болезнь сердца
Саратовские ученые создали прибор, способный предсказать болезнь сердца

В СГМУ создали прибор, предупреждающий об обострении сердечной недостаточности

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомПожилая женщина держится за сердце
Пожилая женщина держится за сердце - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новый прибор, который предупреждает человека о приближении обострения хронической сердечной недостаточности, разработали ученые СГМУ. Носимое устройство позволяет выявить критическое состояние до появления симптомов, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
От хронической сердечной недостаточности (заболевании, при котором сердце не обеспечивает достаточного обогащения кровью другие органы) в России страдают от семи до 10 процентов населения. По некоторым данным, в каждом втором случае летальный исход наступает в течение пяти лет с момента постановки диагноза. Чаще всего болезнь развивается у пожилых людей и остается одной из главных причин смерти в мире, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ).
Прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности, разработанный в СГМУ им. В.И. Разумовского - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В России создали прибор для быстрой диагностики сердца
16 июля 2024, 03:00
«
"Сегодня врачи могут контролировать состояние таких пациентов в основном во время визитов в поликлинику. Но обострение обычно начинается дома, за некоторое время до появления явных симптомов, и когда человек замечает недомогание, может быть уже поздно", — объяснила профессор кафедры факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Наталья Акимова.
Ученые университета разработали носимое устройство, которое оценивает активность сердца и периферических сосудов для контроля за состоянием пациента с ХСН. В отличие от аналогов, новый программно-аппаратный комплекс компактен и использует комплексную интегральную оценку множества клинических, электрофизиологических и гемодинамических показателей.
"Мы создаем устройство, которое позволит "поймать" критический момент и вовремя скорректировать лечение. Ключевая инновация нашего подхода — одновременный автоматизированный анализ биосигналов электрической и механической активности сердца, а также состояния периферических сосудов. Это дает целостную картину, позволяющую прогнозировать вероятность декомпенсации ХСН и определять уже начинающуюся декомпенсацию, ведущую к тяжелым последствиям", — пояснила специалист.
Кардиорегистратор физической активности - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Ростовские ученые создали прибор, сообщающий о близости инфаркта
14 января, 09:00
В 2025 году коллектив ученых СГМУ определил набор наиболее значимых физиологических параметров для устройства и создали прототип будущего медицинского изделия. По словам Акимовой, исследования зарубежных аналогов показывают, что своевременное вмешательство на основе данных подобного мониторинга способно снизить частоту повторных госпитализаций на 30–80 процентов.
Для системы здравоохранения это означает не только экономию средств, но и высвобождение времени медицинского персонала, а для пациентов — повышение качества жизни и снижение риска экстренной госпитализации.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала