Саратовские ученые создали прибор, способный предсказать болезнь сердца

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новый прибор, который предупреждает человека о приближении обострения хронической сердечной недостаточности, разработали ученые СГМУ . Носимое устройство позволяет выявить критическое состояние до появления симптомов, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.

От хронической сердечной недостаточности (заболевании, при котором сердце не обеспечивает достаточного обогащения кровью другие органы) в России страдают от семи до 10 процентов населения. По некоторым данным , в каждом втором случае летальный исход наступает в течение пяти лет с момента постановки диагноза. Чаще всего болезнь развивается у пожилых людей и остается одной из главных причин смерти в мире, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ).

« "Сегодня врачи могут контролировать состояние таких пациентов в основном во время визитов в поликлинику. Но обострение обычно начинается дома, за некоторое время до появления явных симптомов, и когда человек замечает недомогание, может быть уже поздно", — объяснила профессор кафедры факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Наталья Акимова.

Ученые университета разработали носимое устройство, которое оценивает активность сердца и периферических сосудов для контроля за состоянием пациента с ХСН. В отличие от аналогов, новый программно-аппаратный комплекс компактен и использует комплексную интегральную оценку множества клинических, электрофизиологических и гемодинамических показателей.

"Мы создаем устройство, которое позволит "поймать" критический момент и вовремя скорректировать лечение. Ключевая инновация нашего подхода — одновременный автоматизированный анализ биосигналов электрической и механической активности сердца, а также состояния периферических сосудов. Это дает целостную картину, позволяющую прогнозировать вероятность декомпенсации ХСН и определять уже начинающуюся декомпенсацию, ведущую к тяжелым последствиям", — пояснила специалист.

В 2025 году коллектив ученых СГМУ определил набор наиболее значимых физиологических параметров для устройства и создали прототип будущего медицинского изделия. По словам Акимовой, исследования зарубежных аналогов показывают, что своевременное вмешательство на основе данных подобного мониторинга способно снизить частоту повторных госпитализаций на 30–80 процентов.