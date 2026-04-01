Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает возможность выхода США из НАТО.
"Абсолютно. Без вопросов. А вы бы на моем месте не (рассматривали - ред.)?" - сказал президент в интервью агентству Рейтер в ответ на вопрос о том, размышляет ли он о выходе Соединенных Штатов из альянса.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что Соединенным Штатам необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.