Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО - РИА Новости, 01.04.2026
18:16 01.04.2026
Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО
Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО - РИА Новости, 01.04.2026
Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает возможность выхода США из НАТО. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:16:00+03:00
2026-04-01T18:16:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает выход США из НАТО

Трамп абсолютно точно рассматривает возможность выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно точно рассматривает возможность выхода США из НАТО.
"Абсолютно. Без вопросов. А вы бы на моем месте не (рассматривали - ред.)?" - сказал президент в интервью агентству Рейтер в ответ на вопрос о том, размышляет ли он о выходе Соединенных Штатов из альянса.
Ранее в интервью газете Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что Соединенным Штатам необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В миреСШАИранБлижний ВостокНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
