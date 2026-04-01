Политолог оценил перспективу развала НАТО

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Развал НАТО вполне возможен, однако пока что США создают тревожное ощущение о скором выходе из альянса, чтобы получить от этого прибыль, считает политолог Александр Асафов.
Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.
"Говорить о развале НАТО вполне можно. Если американцы не достигнут своих целей, то такая версия в реальности может и случиться. Но пока это прямое и непрямое давление на своих союзников для снижения собственных издержек, которые довольно велики, и появления пространства для получения дополнительной прибыли", - сказал Асафов "Ленте.ру".
По его мнению, американцы создают тревожное ощущение о скором выходе США из НАТО, что позже сами монетизируют в том или ином виде.
Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.