Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в адрес США

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в отношении США после отказа нескольких союзников помочь в операции против Ирана.
"Если мы дошли до точки, когда альянс <...> означает, что мы не можем использовать эти базы, когда фактически мы больше не можем использовать их для защиты интересов Америки, тогда НАТО — это улица с односторонним движением. Тогда НАТО означает, что наши войска находятся в Европе, чтобы защищать Европу, но когда помощь нужна нам, мы ее не получаем", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Вашингтону стоит переосмыслить значение альянса.
Конфликт на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. В середине марта американский президент Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли, однако многие отказались.
Накануне глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
Глава Белого дома уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и даже допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.