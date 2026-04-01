США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Рубио считает, что это станет неизбежным после разрешения конфликта на Ближнем Востоке, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.
Ранее Трамп пригрозил сократить объем торговли с Испанией после того, как Мадрид закрыл воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте. Президент также подверг критике НАТО из-за недостаточной вовлеченности: Германия и Франция отказались поддержать США в конфликте с Ираном, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не готов направить флот на Ближний Восток.
Американский лидер допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую поддержку НАТО из-за подобных действий альянса.
Трамп давно требует от союзников резкого увеличения оборонных расходов. После возвращения в Белый дом он вновь добивается, чтобы все страны альянса тратили на оборону не менее 5% от своего ВВП. По информации Telegraph, американский президент рассматривает возможность лишить союзников, которые не будут следовать этому требованию, права использовать пятую статью устава альянса и возможности участвовать в принятии решений о расширении совместных миссий НАТО.
