США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио - РИА Новости, 01.04.2026
04:32 01.04.2026 (обновлено: 05:16 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/nato-2084165679.html
США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио
США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио - РИА Новости, 01.04.2026
США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио
Соединенным Штатам необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T04:32:00+03:00
2026-04-01T05:16:00+03:00
в мире, марко рубио, нато, ближний восток, испания, мадрид, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Марко Рубио, НАТО, Ближний Восток, Испания, Мадрид, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны, заявил Рубио

Рубио: США необходимо переосмыслить значение НАТО для страны

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы должны пересмотреть ценность НАТО и этого альянса для нашей страны", - заявил он в интервью Fox News.
Рубио считает, что это станет неизбежным после разрешения конфликта на Ближнем Востоке, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.
Ранее Трамп пригрозил сократить объем торговли с Испанией после того, как Мадрид закрыл воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте. Президент также подверг критике НАТО из-за недостаточной вовлеченности: Германия и Франция отказались поддержать США в конфликте с Ираном, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не готов направить флот на Ближний Восток.
Американский лидер допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую поддержку НАТО из-за подобных действий альянса.
Трамп давно требует от союзников резкого увеличения оборонных расходов. После возвращения в Белый дом он вновь добивается, чтобы все страны альянса тратили на оборону не менее 5% от своего ВВП. По информации Telegraph, американский президент рассматривает возможность лишить союзников, которые не будут следовать этому требованию, права использовать пятую статью устава альянса и возможности участвовать в принятии решений о расширении совместных миссий НАТО.
В миреМарко РубиоНАТОБлижний ВостокИспанияМадридДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
