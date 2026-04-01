Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
В Мурманском морском торговом порту установлен рекорд погрузки на историческом причале №2: на судно класса "Кейпсайз" успешно погружено 120,3 тысячи тонн... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:00:00+03:00
Мурманск, Мурманский морской торговый порт, Мурманская область
В ММПТ поставили рекорд погрузки железорудного концентрата на причале №2
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мурманском морском торговом порту установлен рекорд погрузки на историческом причале №2: на судно класса "Кейпсайз" успешно погружено 120,3 тысячи тонн железорудного концентрата — максимальный объем груза за всю историю эксплуатации причала, сообщила пресс-служба "Портового Альянса".
Причал №2 был построен в 1916 году. Рекорд стал возможен благодаря его комплексной реконструкции в 2024 году в рамках реализации инвестиционной программы "Портового Альянса", которая дала возможность принимать суда дедвейтом до 200 тысяч тонн. Кроме того, оптимизированная схема работы позволила сократить время обработки судов и минимизировать дозагрузку на рейде,
"Повышение производственных стандартов – одно из ключевых направлений стратегии развития всех портов и терминалов "Портового Альянса". Совершенствование инфраструктуры, развитие технологий и укрепление компетенций персонала обеспечивает стабильную работу предприятий и надежную экспортную логистику", - подчеркивается в сообщении.
АО "Портовый Альянс" управляет портами и терминалами на ключевых транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Усть-Луге, Туапсе и Находке. Суммарная мощность активов - более 53 миллионов тонн грузов в год.