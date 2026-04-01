Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мурманском морском торговом порту установлен рекорд погрузки на историческом причале №2: на судно класса "Кейпсайз" успешно погружено 120,3 тысячи тонн железорудного концентрата — максимальный объем груза за всю историю эксплуатации причала, сообщила пресс-служба "Портового Альянса".

Причал №2 был построен в 1916 году. Рекорд стал возможен благодаря его комплексной реконструкции в 2024 году в рамках реализации инвестиционной программы "Портового Альянса", которая дала возможность принимать суда дедвейтом до 200 тысяч тонн. Кроме того, оптимизированная схема работы позволила сократить время обработки судов и минимизировать дозагрузку на рейде,

"Повышение производственных стандартов – одно из ключевых направлений стратегии развития всех портов и терминалов "Портового Альянса". Совершенствование инфраструктуры, развитие технологий и укрепление компетенций персонала обеспечивает стабильную работу предприятий и надежную экспортную логистику", - подчеркивается в сообщении.