Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
18:00 01.04.2026
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале - РИА Новости, 01.04.2026
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
В Мурманском морском торговом порту установлен рекорд погрузки на историческом причале №2: на судно класса "Кейпсайз" успешно погружено 120,3 тысячи тонн... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:00:00+03:00
2026-04-01T18:00:00+03:00
мурманск
мурманский морской торговый порт
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084331800_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_0462917c788094afb2e1313d88d960c7.jpg
https://ria.ru/20260324/tekhobsluzhivanie-2082617828.html
мурманск
мурманская область
Артем Смирнов
Артем Смирнов
мурманск, мурманский морской торговый порт, мурманская область
Мурманск, Мурманский морской торговый порт, Мурманская область
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале

В ММПТ поставили рекорд погрузки железорудного концентрата на причале №2

© Фото : Пресс-служба АО "Портовый Альянс"Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Торговый порт в Мурманске установил рекорд погрузки на историческом причале
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Мурманском морском торговом порту установлен рекорд погрузки на историческом причале №2: на судно класса "Кейпсайз" успешно погружено 120,3 тысячи тонн железорудного концентрата — максимальный объем груза за всю историю эксплуатации причала, сообщила пресс-служба "Портового Альянса".
Причал №2 был построен в 1916 году. Рекорд стал возможен благодаря его комплексной реконструкции в 2024 году в рамках реализации инвестиционной программы "Портового Альянса", которая дала возможность принимать суда дедвейтом до 200 тысяч тонн. Кроме того, оптимизированная схема работы позволила сократить время обработки судов и минимизировать дозагрузку на рейде,
"Повышение производственных стандартов – одно из ключевых направлений стратегии развития всех портов и терминалов "Портового Альянса". Совершенствование инфраструктуры, развитие технологий и укрепление компетенций персонала обеспечивает стабильную работу предприятий и надежную экспортную логистику", - подчеркивается в сообщении.
АО "Портовый Альянс" управляет портами и терминалами на ключевых транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Усть-Луге, Туапсе и Находке. Суммарная мощность активов - более 53 миллионов тонн грузов в год.
 
МурманскМурманский морской торговый портМурманская область
 
 
