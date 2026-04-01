Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве
15:08 01.04.2026 (обновлено: 15:09 01.04.2026)
Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве
Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве - РИА Новости, 01.04.2026
Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил... РИА Новости, 01.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГидравлические испытания тепловых сетей в Москве
Гидравлические испытания тепловых сетей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что до конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 234,2 километра. Работы пройдут во всех административных округах.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 
