Гидравлические испытания тепловых сетей стартовали в Москве

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что до конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 234,2 километра. Работы пройдут во всех административных округах.

"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - уточнил Бирюков.