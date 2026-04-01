Столичные набережные начали готовить к открытию летней навигации

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию летней навигации, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию летней навигации. Всего приведем в порядок 82 набережные, в том числе расположенные в центре города Москворецкую, Раушскую, Кремлевскую, Берсеневскую и Крымскую", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что комплекс мероприятий включает работы по очистке, промывке и ремонту сооружений.

"Проведем пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, очистим после зимы и весеннего половодья сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, в летний период на набережных будут организованы плановые ремонтные работы - проведем пескоструйную очистку гранита и локальную замену чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов", - добавил он.