Минздрав рассказал о схеме введения вакцины от меланомы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Введение мРНК-вакцины от меланомы проводится по поэтапной схеме в первый, восьмой и пятнадцатый дни, а потом один раз в 21 день, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Введение вакцины проводится в условиях отделения персонифицированных биотехнологических методов лечения по поэтапной схеме: в первый, восьмой и пятнадцатый дни с эскалацией дозы, далее - один раз в 21 день, всего до десяти введений. Подготовка препарата осуществляется индивидуально, включая завершающий этап в GMP-лаборатории НМИЦ радиологии Минздрава России непосредственно перед введением", - сообщили в ведомстве.