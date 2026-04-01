Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/minzdrav-2084252737.html
Минздрав рассказал о схеме введения вакцины от меланомы
Минздрав рассказал о схеме введения вакцины от меланомы
Введение мРНК-вакцины от меланомы проводится по поэтапной схеме в первый, восьмой и пятнадцатый дни, а потом один раз в 21 день, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.04.2026
общество
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
https://ria.ru/20260327/rossija-2083280652.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, курская область
Общество, Россия, Курская область
Минздрав рассказал о схеме введения вакцины от меланомы

Минздрав: мРНК-вакцина от меланомы вводится поэтапно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Шприц с лекарством. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Введение мРНК-вакцины от меланомы проводится по поэтапной схеме в первый, восьмой и пятнадцатый дни, а потом один раз в 21 день, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения РФ сообщили, что первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК" для лечения меланомы. Она была применена в НМИЦ радиологии Минздрава России у 60-летнего жителя Курской области.
"Введение вакцины проводится в условиях отделения персонифицированных биотехнологических методов лечения по поэтапной схеме: в первый, восьмой и пятнадцатый дни с эскалацией дозы, далее - один раз в 21 день, всего до десяти введений. Подготовка препарата осуществляется индивидуально, включая завершающий этап в GMP-лаборатории НМИЦ радиологии Минздрава России непосредственно перед введением", - сообщили в ведомстве.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия
27 марта, 13:29
 
ОбществоРоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала