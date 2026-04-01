Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 7,666 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 апреля составляет 298,97 миллиарда долларов.
На втором месте по-прежнему один из основателей Google Ларри Пейдж, его состояние снизилось на 21,9 миллиарда долларов, до 247 миллиардов. На третью строчку рейтинга поднялся с четвертой месяц назад Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon, состояние которого сократилось на 23,3 миллиарда долларов, до 230 миллиардов.
При этом состояние сооснователя Google Сергея Брина уменьшилось на 20,4 миллиарда долларов, до 230 миллиардов, он переместился с третьего на четвертое место. Первую пятерку богатейших людей в мире, как и месяц назад, замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг, его состояние снизилось на 30,5 миллиарда долларов, до 203 миллиардов.