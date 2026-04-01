На сайте МИД создали специальный раздел "Геноцид советского народа"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специальный раздел "Геноцид советского народа" создан на сайте министерства иностранных дел России, там будут публиковаться тематические материалы и статьи, ключевые материалы будут переведены на иностранные языки, сообщает МИД РФ.
"На сайте министерства иностранных дел России создан специальный тематический раздел "Геноцид советского народа". В нём будут собраны материалы и статьи, подготовленные совместно с нашими партнёрами из Национального центра исторической памяти при президенте РФ и Российского военно-исторического общества", - следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что запланированы регулярные обновления раздела и его рубрик, а также перевод ключевых материалов на ряд языков.
День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, отмечается в России 19 апреля.
