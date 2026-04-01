МИД России призвал учитывать интересы прибрежных стран в Ормузском проливе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Любые инициативы по режиму судоходства в Ормузском проливе должны реализовываться только с согласия прибрежных стран и с учетом их интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые инициативы, которые касаются режима судоходства в Ормузском проливе, должны реализовываться на основе консенсуса прибрежных государств и с учетом их интересов", - сказала Захарова на брифинге.