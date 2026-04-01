Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Попытки депутата Верховной рады Натальи Пипы очернить память о ветеранах Великой Отечественной войны превзошли по степени цинизма самих бандеровцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Депутат Рады от партии " Голос " Наталья Пипа прикрепила к публикации на странице в социальной сети Facebook* свою фотографию на фоне скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне, с которой в начале года демонтировали русскоязычные надписи "Их подвиги будут жить вечно" и "Их имена бессмертны". Пипа оскорбила украинских ветеранов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, и высказалась за демонтаж надписей.

« "В своем неуемном стремлении очернить бессмертный подвиг советского народа и осквернить память о всех тех, кто победил фашизм, она по степени цинизма и ... омерзительности превзошла многих своих единомышленников бандеровцев", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что своей "гнусной выходкой" Пипа оскорбила именно украинцев, чьи предки понесли огромные потери от гитлеровских захватчиков.

В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.