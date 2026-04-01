Россиян предупредили о рисках задержания спецслужбами США в третьих странах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МИД России подготовил для россиян обновленное, развернутое предупреждение о рисках быть задержанными американскими спецслужбами или по их запросу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее в МИД РФ рассказали РИА Новости о мошеннической схеме спецслужб США, которые выманивают за границу россиян выгодными коммерческими или туристическими предложениями, чтобы задержать их в третьей стране.
"С учетом массового характера подобных историй и случаев, число которых уже перевалило за сотню, Министерство иностранных дел России подготовило развернутое предупреждение с описанием потенциальных рисков выезда в государства, связанные с США двусторонними и/или многосторонними договорами о выдаче, а также пересадок в местных аэропортах", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, ведомство неоднократно обращало внимание на эту возросшую за последние годы угрозу. Обновленное предупреждение для россиян будет опубликовано на ресурсах министерства в ближайшее время.