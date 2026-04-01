Россиян предупредили о рисках задержания спецслужбами США в третьих странах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МИД России подготовил для россиян обновленное, развернутое предупреждение о рисках быть задержанными американскими спецслужбами или по их запросу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, ведомство неоднократно обращало внимание на эту возросшую за последние годы угрозу. Обновленное предупреждение для россиян будет опубликовано на ресурсах министерства в ближайшее время.