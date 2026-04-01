Захарова прокомментировала отказ Бельгии показать фильм о Донбассе
Очередной отказ властей Бельгии показать фильм местного режиссера о событиях на Донбассе является попыткой не дать донести до рядовых бельгийцев правду о...
Захарова назвала отказ Бельгии показать фильм о Донбассе попыткой скрыть правду
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Очередной отказ властей Бельгии показать фильм местного режиссера о событиях на Донбассе является попыткой не дать донести до рядовых бельгийцев правду о происходящих там событиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, документальный фильм бельгийского журналиста Александра Пенасса под названием "Россия-Украина: за дымовой завесой" раскрывает истинные причины конфликта на Украине
, трагедию, с которой столкнулся Донбасс
. Как отметила дипломат, фильм был создан на основе материалов, собранных в ходе поездки группы иностранных журналистов в Россию
, в том числе на Донбасс.
«
"Казалось бы, это и есть та самая журналистика факта, которой так любят козырять на Западе, когда речь заходит об их собственных расследованиях. Однако лишь только вопрос коснулся первопричин украинского кризиса, главное, возможности своими глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе, как в действие вступает хорошо отлаженная карательно-пропагандистская машина", - сказала Захарова
в ходе еженедельного брифинга.
Она также отметила, что существующий исключительно за счет западного финансирования киевский режим уже превратился во всеевропейского цензора, который претендует на единоличное формирование информационной повестки для рядовых европейцев.
"Это, конечно, очередная попытка не дать создателям фильма донести правду до рядовых бельгийцев, а ведь именно из их кармана, кармана рядовых бельгийцев берутся вот эти самые миллионы, переходящие в миллиарды на финансирование киевского режима, накачки вооружениями и просто терроризм Банковой", - резюмировала дипломат.