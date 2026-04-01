Минск открыт к диалогу с Вильнюсом, заявил МИД Белоруссии

МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Белоруссия не видит предметных шагов, которые позволяли бы говорить о готовности Литвы к серьезному разговору, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

"Мы не видим предметных шагов, которые позволяли бы говорить о готовности литовской стороны к серьезному разговору", - сказал пресс-секретарь, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы всегда выступали за диалог и по-прежнему открыты к нему. Но рассчитываем не на медийные жесты, а на конкретные и содержательные шаги", - сказал он.