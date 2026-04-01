В МИД назвали причину задержания россиянки Новиковой во Франции

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянка Анна Новикова, остающаяся под стражей во Франции под выдуманным предлогом, на деле задержана из-за активной гражданской позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П. Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
"Для нас очевидно, что французские власти выдумали для ареста нашей гражданки предлог, который не имеет ничего общего ни с реальностью, на с понятием" правосудие", ни, конечно, с правами человека и свободой слова. Не сомневаемся, что истинной причиной стала именно ее гражданская позиция, потому что она была активной", - сказала Захарова на еженедельном брифинге.