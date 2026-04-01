МИД России назвал условие продления аккредитации голландскому журналисту

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия готова не лишать голландского журналиста аккредитации, если Гаага "создаст надлежащие условия для работы" шеф-корреспондента РИА Новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Нидерландов ранее отказались продлить вид на жительство шеф-корреспонденту РИА Новости в Гааге. Миграционная служба страны объяснила такое решение санкциями несмотря на то, что ЕС публично заявляет о фундаментальном характере свободы прессы. Решение властей обжаловано в суде.
Россия прекратит аккредитацию журналиста голландского СМИ
1 апреля, 14:39
«
"Мы готовы пересмотреть наше решение, если правительством Нидерландов будут созданы надлежащие условия для работы российского журналиста", - сказала Захарова на брифинге, комментируя лишение аккредитации корреспондента голландского СМИ в ответ на выдавливание шеф-корреспондента РИА Новости из Гааги.
Это не первый случай враждебной визовой политики европейских властей в отношении корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня".
В июне прошлого года Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" Сергею Феоктистову и потребовал от него покинуть Германию до 19 августа. В качестве причины отказа было указано, что политическим интересам ФРГ навредит продление вида на жительство человеку, работающему на российского работодателя - медиагруппу "Россия сегодня" - и который поддерживает политику России на Украине.
Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы.
Кроме того, Еврокомиссия 13 февраля этого года, спустя семь месяцев после подачи заявки, отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
