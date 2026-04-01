14:19 01.04.2026 (обновлено: 14:55 01.04.2026)
МИД России назвал условие продления аккредитации голландскому журналисту
МИД России назвал условие продления аккредитации голландскому журналисту
Россия готова не лишать голландского журналиста аккредитации, если Гаага "создаст надлежащие условия для работы" шеф-корреспондента РИА Новости, заявила... РИА Новости, 01.04.2026
Россия, В мире, Нидерланды, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Гаага, Мария Захарова, Евросоюз, Владимир Путин
МИД России назвал условие продления аккредитации голландскому журналисту

РФ продлит аккредитацию голландскому журналисту при симметричных действиях Гааги

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия готова не лишать голландского журналиста аккредитации, если Гаага "создаст надлежащие условия для работы" шеф-корреспондента РИА Новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Нидерландов ранее отказались продлить вид на жительство шеф-корреспонденту РИА Новости в Гааге. Миграционная служба страны объяснила такое решение санкциями несмотря на то, что ЕС публично заявляет о фундаментальном характере свободы прессы. Решение властей обжаловано в суде.
Россия прекратит аккредитацию журналиста голландского СМИ
1 апреля, 14:39
«
"Мы готовы пересмотреть наше решение, если правительством Нидерландов будут созданы надлежащие условия для работы российского журналиста", - сказала Захарова на брифинге, комментируя лишение аккредитации корреспондента голландского СМИ в ответ на выдавливание шеф-корреспондента РИА Новости из Гааги.
Это не первый случай враждебной визовой политики европейских властей в отношении корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня".
В июне прошлого года Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" Сергею Феоктистову и потребовал от него покинуть Германию до 19 августа. В качестве причины отказа было указано, что политическим интересам ФРГ навредит продление вида на жительство человеку, работающему на российского работодателя - медиагруппу "Россия сегодня" - и который поддерживает политику России на Украине.
Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы.
Кроме того, Еврокомиссия 13 февраля этого года, спустя семь месяцев после подачи заявки, отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
МИД ответил на заявления Рютте о российской угрозе НАТО
13 февраля, 23:22
 
