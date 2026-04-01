МИД России назвал условие продления аккредитации голландскому журналисту

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия готова не лишать голландского журналиста аккредитации, если Гаага "создаст надлежащие условия для работы" шеф-корреспондента РИА Новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это не первый случай враждебной визовой политики европейских властей в отношении корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня".