Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД - РИА Новости, 01.04.2026
08:12 01.04.2026
Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД
Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД - РИА Новости, 01.04.2026
Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД
РФ задействует все законные механизмы для отстаивания прав задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, заявил директор третьего... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T08:12:00+03:00
2026-04-01T08:12:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
александр бутягин
олег тяпкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081438233_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_76a1a853bf39d38f459fbda8932f57ec.jpg
https://ria.ru/20260331/polsha-2084119078.html
https://ria.ru/20260319/butyagin-2081578361.html
россия
польша
украина
в мире, россия, польша, украина, александр бутягин, олег тяпкин
В мире, Россия, Польша, Украина, Александр Бутягин, Олег Тяпкин
Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД

МИД: РФ использует все механизмы для защиты задержанного в Польше Бутягина

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert KowalewskiРоссийский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ задействует все законные механизмы для отстаивания прав задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
"На данном этапе задействуются все предусмотренные польским законодательством механизмы отстаивания прав нашего соотечественника в рамках судебного процесса", - сказал Тяпкин.
По его словам, консульские работники в Варшаве находятся в постоянном контакте с адвокатами Бутягина, регулярно посещают находящегося под стражей археолога.
Тяпкин подчеркнул, что обвинения Бутягина являются абсолютно беспочвенными и надуманными.
"Защита прав и интересов российских граждан за рубежом является для нас безусловным приоритетом", - резюмировал он.
В миреРоссияПольшаУкраинаАлександр БутягинОлег Тяпкин
 
 
