Для защиты задержанного в Польше Бутягина делают все возможное, заявил МИД

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ задействует все законные механизмы для отстаивания прав задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
"На данном этапе задействуются все предусмотренные польским законодательством механизмы отстаивания прав нашего соотечественника в рамках судебного процесса", - сказал Тяпкин.
По его словам, консульские работники в Варшаве находятся в постоянном контакте с адвокатами Бутягина, регулярно посещают находящегося под стражей археолога.
Тяпкин подчеркнул, что обвинения Бутягина являются абсолютно беспочвенными и надуманными.
"Защита прав и интересов российских граждан за рубежом является для нас безусловным приоритетом", - резюмировал он.