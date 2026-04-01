Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/mask--2084269681.html
Отец Илона Маска признался в любви к России
Отец Илона Маска признался в любви к России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084293885_0:269:3026:1971_1920x0_80_0_0_253fa0a255aa95f47fb3419046172ff3.jpg
https://ria.ru/20251029/maska-2051599089.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084293885_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d406241cda582dab9fb6684bcd9ef7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол признался в беседе с РИА Новости, он давно стал поклонником России.
"Россия всегда была для меня врагом. С этим, во всяком случае, я рос, все вокруг только и пугали вашей страной. Впрочем, я никогда не был так глуп, чтобы всему верить. Ну а после того, как Москва запустила в космос свой спутник, я стал еще больше интересоваться Россией, превратился в вашего поклонника", - сказал он в кулуарах встречи с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и представителями российского делового сообщества.
По его словам, с началом перестройки интерес к России у него только рос, а последнее время он стал часто смотреть RT, находя там важную информацию, которой нет ни на CNN, ни на других западных каналах.
"То, что я увидел в Москве, в Казани, в других городах России превзошло мои ожидания. Я и представить не мог, как красива, хороша, привлекательна ваша столица. Чисто, цветы, прекрасная еда. Вокруг замечательные люди",- подчеркнул он.
Отец Илона Маска - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России
29 октября 2025, 17:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала