05:55 01.04.2026
Еще несколько зоопарков в Европе не смогут помочь манулу Тимофею с невестой
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Манул Тимофей из Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Еще несколько европейских зоопарков не смогут предоставить невесту манулу Тимофею из Московского зоопарка, так как решение о поиске пары для их самок могут принять только координаторы Европейской программы разведения, рассказали РИА Новости представители учреждений.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
В зоопарке Роттердама, где живет самка манула по имени Пус, сообщили РИА Новости, что решение об образовании размножающейся пары может принять координатор Европейской программы разведения (EEP), исходя из генетических рекомендаций и численности животных. По словам представителя зоопарка Янно Веермана, за направление EEP по манулам отвечает Королевское зоологическое общество Шотландии (RZSS), его координатором является менеджер Дэвид Барклай. Все вопросы, касающиеся потенциальных пар манулов, решаются через него, сообщил Веерман.
В шведском зоопарке Nordens Ark рассказали РИА Новости, что в учреждении живут две самки манула - Тулуз и Зая. Глава отдела зоологии Эва Викберг сообщила агентству, что они также являются участницами Европейской программы разведения, и пожелала Тимофею удачи в поиске пары.
Еще один отказ пришел из зоопарка в коммуне Трегомер на северо-западе Франции. Представители учреждения рассказали, что у них живет лишь одна самка, которой уже нашли пару, недавно у нее прошло спаривание.
Невеста из Берлинского зоопарка тоже не сможет образовать пару с Тимофеем, рассказали агентству представители организации. Они посоветовали Тимофею обратиться в Эдинбургский зоопарк, к координатору программы разведения манулов.
ЕвропаРоттердамФранцияСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
