Лукашенко рассказал о выводах, сделанных после "обнимашек" с США

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что личный и профессиональный опыт помогает ему делать выводы о переговорах с США.
"Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочего с американцами", — приводит его слова БелТА.
Лукашенко 20 марта сообщил, что Вашингтон предложил Минску заключить большую сделку. За день до этого белорусский лидер во время встречи со спецпосланником Джоном Коулом рассказал, что не видит особых проблем по теме политзаключенных в стране и вопросам совместной повестки. В свою очередь, представитель президента Дональда Трампа объявил, что США снимут санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов.
На прошлой неделе из американских санкционных списков исключили "Беларуськалий" и несколько других зарегистрированных в Белоруссии организаций.
В понедельник глава Белого дома выразил надежду, что сможет встретиться с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.