Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор немецкой группы авиакомпаний Lufthansa Карстен Шпор заявил об угрозе дефицита авиакеросина в первую очередь за пределами Европы в связи с перебоями в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.