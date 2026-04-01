Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина - РИА Новости, 01.04.2026
21:23 01.04.2026
Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина
Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина - РИА Новости, 01.04.2026
Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина
Гендиректор немецкой группы авиакомпаний Lufthansa Карстен Шпор заявил об угрозе дефицита авиакеросина в первую очередь за пределами Европы в связи с перебоями... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T21:23:00+03:00
2026-04-01T21:23:00+03:00
в мире, иран, ближний восток, сша, карстен шпор, lufthansa
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Карстен Шпор, Lufthansa
Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина

Lufthansa заявила об угрозе дефицита керосина из-за ближневосточного конфликта

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор немецкой группы авиакомпаний Lufthansa Карстен Шпор заявил об угрозе дефицита авиакеросина в первую очередь за пределами Европы в связи с перебоями в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Если возникнет дефицит керосина, он, скорее всего, в первую очередь будет ощущаться за пределами Европы", - заявил Шпор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Самолет - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
СМИ подсчитали ущерб отрасли авиаперевозок от конфликта на Ближнем Востоке
21 марта, 04:26
По его словам, некоторые азиатские авиахабы уже ограничивают прием дополнительных рейсов из-за лимитированных запасов керосина.
Ранее Lufthansa подготовила антикризисный план, который предполагает приостановку эксплуатации до 40 самолетов из-за роста цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана, что соответствует 5% от общего объема предлагаемых пассажирских мест.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Международный аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Lufthansa посадила самолет в Каире из-за ситуации вокруг Ирана
6 марта, 19:26
 
В миреИранБлижний ВостокСШАКарстен ШпорLufthansa
 
 
