Lufthansa заявила об угрозе дефицита авиакеросина

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор немецкой группы авиакомпаний Lufthansa Карстен Шпор заявил об угрозе дефицита авиакеросина в первую очередь за пределами Европы в связи с перебоями в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«
"Если возникнет дефицит керосина, он, скорее всего, в первую очередь будет ощущаться за пределами Европы", - заявил Шпор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, некоторые азиатские авиахабы уже ограничивают прием дополнительных рейсов из-за лимитированных запасов керосина.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.