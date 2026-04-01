Лавров встретится с генсеком ЮНКТАД

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 апреля встретится в Москве с генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан в контексте ее выдвижения на пост генсека ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.