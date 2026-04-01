Кучеров признан первой звездой марта в НХЛ
2026-04-01T21:17:00+03:00
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В марте Кучеров провел 14 матчей из 16 и набрал 26 очков (9 голов + 17 передач), став лучшим ассистентом по итогам месяца. При этом россиянин отметился результативными действиями в 11 встречах, а 8 марта в гостевом матче против "Торонто Мейпл Лифс" (5:2) нападающий набрал 100-е очко в текущем регулярном чемпионате, достигнув этой отметки в НХЛ в четвертый раз подряд и шестой в карьере.
Всего на счету 32-летнего Кучерова 121 очко (40+81) в 68 матчах сезона. По этому показателю он уступает лишь канадскому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (125; 43+82). При этом Кучеров является лидером регулярного чемпионата по очкам за игру (1,78), а также занимает второе место в списке ассистентов.
Второй звездой месяца признан шведский защитник "Питтсбург Пингвинз" Эрик Карлссон, набравший 24 (9+15) очка в 17 матчах и ставший лучшим среди защитников и вторым среди всех игроков по этому показателю в марте.
Третьей звездой признан нападающий "Бостон Брюинз" Павел Заха. Чех набрал 22 (13+9) очка в 16 матчах и завершил март в качестве лучшего снайпера месяца.