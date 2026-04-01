Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
21:17 01.04.2026 (обновлено: 21:54 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/kucherov-2084640153.html
Кучеров признан первой звездой марта в НХЛ
2026-04-01T21:17:00+03:00
2026-04-01T21:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934858728_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_18b063fd082d311141d80e5a0aaf39de.jpg
https://ria.ru/20260325/kuchera-2082837471.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934858728_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_015c9faf144a9d028134d8fa67cdff31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : twitter.com/tblightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
© Фото : twitter.com/tblightning
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В марте Кучеров провел 14 матчей из 16 и набрал 26 очков (9 голов + 17 передач), став лучшим ассистентом по итогам месяца. При этом россиянин отметился результативными действиями в 11 встречах, а 8 марта в гостевом матче против "Торонто Мейпл Лифс" (5:2) нападающий набрал 100-е очко в текущем регулярном чемпионате, достигнув этой отметки в НХЛ в четвертый раз подряд и шестой в карьере.
Всего на счету 32-летнего Кучерова 121 очко (40+81) в 68 матчах сезона. По этому показателю он уступает лишь канадскому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (125; 43+82). При этом Кучеров является лидером регулярного чемпионата по очкам за игру (1,78), а также занимает второе место в списке ассистентов.
Второй звездой месяца признан шведский защитник "Питтсбург Пингвинз" Эрик Карлссон, набравший 24 (9+15) очка в 17 матчах и ставший лучшим среди защитников и вторым среди всех игроков по этому показателю в марте.
Третьей звездой признан нападающий "Бостон Брюинз" Павел Заха. Чех набрал 22 (13+9) очка в 16 матчах и завершил март в качестве лучшего снайпера месяца.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Фетисов заявил, что Кучеров недостаточно оценен в России
25 марта, 14:50
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала