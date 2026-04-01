Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Крыму за три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Восстановить электроснабжение северных и северо-западных районов Крыма планируется за три часа, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

Ранее оперштаб региона сообщил, что в связи с технологическими нарушениями в магистральных сетях произошло отключение девяти районов республики, идут аварийно-восстановительные работы.

"В течении трех часов электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.