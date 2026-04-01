В Краснодаре задержали таксиста по делу о нарушении прав жены участника СВО

КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого по делу о противоправных действиях в отношении супруги участника СВО, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю в канале на платформе Мах.
По данным правоохранительных органов, в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в Краснодаре водитель такси предлагал супруге участника специальной военной операции заплатить деньги за возврат документов, забытых в автомобиле, а также высказывал оскорбления в ее адрес.
Следственные органы Краснодара возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 330 УК РФ (самоуправство) и статьей 325 УК РФ (похищение документов).
"В рамках расследования уголовного дела следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлена личность таксиста, совершившего противоправные действия в отношении супруги военнослужащего, им оказался 36-летний местный житель. В настоящее время он доставлен к следователю СК для проведения с ним необходимых следственных действий", - говорится в сообщении следственного комитета.
