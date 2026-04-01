Жительницу Коми осудили за поджог мечети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд в среду приговорил к десяти годам лишения свободы жительницу Усинска в республике Коми по обвинению в теракте после поджога мечети, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.