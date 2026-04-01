Жительницу Коми осудили за поджог мечети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд в среду приговорил к десяти годам лишения свободы жительницу Усинска в республике Коми по обвинению в теракте после поджога мечети, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В июле 2025 года пресс-служба управления МВД по Коми сообщала о задержании 20-летней жительницы Усинска по подозрению в поджоге двери мечети. Тогда девушка поясняла при допросе, что действовала по указаниям мошенников, которые сначала убедили ее перевести 65 тысяч рублей на "безопасный" счет, а затем под видом правоохранителей предложили помочь в поимке преступников.
"Приговор – десять лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Согласно карточке дела на сайте суда, уголовное дело в отношении фигурантки по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) зарегистрировано 2 марта.