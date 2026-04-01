СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим разрешил сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) применять в Херсоне огнестрельное оружие против гражданских в случае сопротивления с их стороны, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в Херсоне сотрудники ТЦК передвигаются в гражданской одежде, используют для поиска уклонистов женщин и даже медицинский транспорт.

"Если говорить прямо, это уже не мобилизация в обычном понимании, а откровенное принуждение. Людей запугивают, вылавливают, ломают через страх. И это ещё одно подтверждение того, что Херсон под контролем киевского режима превращён в военную зону, где права мирных жителей давно отодвинуты на второй план", - отметил губернатор.