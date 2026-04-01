Специальная военная операция на Украине
 
11:32 01.04.2026 (обновлено: 11:45 01.04.2026)
Киев разрешил сотрудникам ТЦК стрелять по людям в Херсоне, заявил Сальдо
Киев разрешил сотрудникам ТЦК стрелять по людям в Херсоне, заявил Сальдо
Сальдо: Киев разрешил ТЦК стрелять по жителям Херсона при сопротивлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим разрешил сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) применять в Херсоне огнестрельное оружие против гражданских в случае сопротивления с их стороны, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"По имеющимся у нас данным, киевский режим фактически дал сотрудникам ТЦК разрешение применять огнестрельное оружие против жителей Херсона в случае сопротивления. Однако о конкретных случаях пока сведений не поступало. Не потому, что киевские каратели как-то более человечно относятся к херсонцам. Просто людей в городе осталось совсем мало, и людоловы справляются другими методами", - сказал Сальдо.
По его словам, в Херсоне сотрудники ТЦК передвигаются в гражданской одежде, используют для поиска уклонистов женщин и даже медицинский транспорт.
"Если говорить прямо, это уже не мобилизация в обычном понимании, а откровенное принуждение. Людей запугивают, вылавливают, ломают через страх. И это ещё одно подтверждение того, что Херсон под контролем киевского режима превращён в военную зону, где права мирных жителей давно отодвинуты на второй план", - отметил губернатор.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщал, что российские войска освободили 76% Херсонской области.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Сальдо назвал базовое условие для завершения конфликта на Украине
31 марта, 05:27
 
