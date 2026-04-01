05:39 01.04.2026
Киев должен уяснить, что не получит доступа к ЯО, заявил евродепутат
Киев должен уяснить, что не получит доступа к ЯО, заявил евродепутат
БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украина не может получить доступ к ядерному оружию, к ее руководству нет необходимого доверия, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Украине необходимо четко дать понять, что она не сможет получить доступ к ядерному оружию. Такое развитие событий было бы неприемлемо не только для России, но и для многих других государств. Украинские власти никоим образом не пользуются необходимым доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности", - сказал он.
Картаайзер также назвал пугающей безответственностью заявления таких стран, как Швеция, когда они начинают открыто допускать возможность ядерных бомбардировок в Европе.
"Все эти действия, по-видимому, одновременно свидетельствуют о недостатке доверия к гарантиям безопасности, предоставляемым НАТО, к эффективности Договора о нераспространении, а в случае Украины - и к убедительности продолжающейся поддержки со стороны Запада. Это симптомы краха системы безопасности, сложившейся со времен холодной войны, которая, очевидно, уже утратила доверие, но еще не была заменена новой архитектурой безопасности", - считает евродепутат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
