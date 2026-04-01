Жительницу КБР обвиняют в серии мошенничеств с "отцовским капиталом"

НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении серии мошенничеств с "отцовским капиталом" на сумму около 6 миллионов рублей, сообщили в надзорном органе региона.

"По версии следствия, в 2022 году обвиняемая, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами… подавала в финансовую организацию от имени граждан, подпадающих под условия назначения мер государственной поддержки… фиктивные договоры купли-продажи земельных участков для получения ипотечных займов", - говорится в сообщении.

После этого обязательства по ипотечным кредитам погашались за счет бюджетных средств, выделенных в качестве так называемого "отцовского капитала".

"В результате похищены бюджетные средства на сумму свыше 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - уточнили в прокуратуре.