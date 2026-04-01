В Катаре обстреляли танкер с мазутом - РИА Новости, 01.04.2026
11:17 01.04.2026
В Катаре обстреляли танкер с мазутом
Арендованный катарской госкомпанией QatarEnergy танкер с мазутом Aqua подвергся обстрелу в среду в территориальных водах Катара, никто не пострадал
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
1920
1920
true
В Катаре обстреляли танкер с мазутом

Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Арендованный катарской госкомпанией QatarEnergy танкер с мазутом Aqua подвергся обстрелу в среду в территориальных водах Катара, никто не пострадал, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.
"Компания QatarEnergy подтверждает, что танкер Aqua 1, перевозивший мазут и находящийся в лизинге у QatarEnergy, подвергся ракетному обстрелу в северных территориальных водах государства Катар рано утром в среду, 1 апреля", - отмечается в сообщении.
В компании указали, что никто из членов экипажа на борту не пострадал, и инцидент не нанес ущерба окружающей среде.
Ранее министерство обороны Катара сообщило, что после ракетной атаки удалось эвакуировать 21 члена экипажа танкера.
Ракета из Ирана попала в нефтяной танкер в водах Катара
дополняется ...
 
