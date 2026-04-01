В Катаре обстреляли танкер с мазутом

ДОХА, 1 апр - РИА Новости. Арендованный катарской госкомпанией QatarEnergy танкер с мазутом Aqua подвергся обстрелу в среду в территориальных водах Катара, никто не пострадал, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.

В компании указали, что никто из членов экипажа на борту не пострадал, и инцидент не нанес ущерба окружающей среде.