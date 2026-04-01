https://ria.ru/20260401/karta-2084159258.html
В диспансерные карты могут добавить сведения о психических расстройствах
В диспансерных картах могут появиться сведения о психических расстройствах, а также о таких диагнозах, как предиабет, ожирение и остеопороз, соответствующие... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В диспансерных картах могут появиться сведения о психических расстройствах, а также о таких диагнозах, как предиабет, ожирение и остеопороз, соответствующие поправки подготовил Минздрав РФ, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Минздрав подготовил изменения в приказ о карте учета профилактического медицинского осмотра. Согласно поправкам, в диспансерные карты могут включить сведения о таких диагнозах, как предиабет, ожирение, остеопороз, риск падений и психические расстройства", - сказал Леонов
.
Парламентарий отметил, что в диспансерные карты будут вносить дополнительные сведения о выявленных в ходе медосмотров заболеваниях, требующих диспансерного наблюдения.
"Так, к онкологическим, инфекционным, сердечно-сосудистым, эндокринным расстройствам добавят: "отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе (предиабет)", "ожирение", "падения", "остеопороз с патологическим переломом", "остеопороз без патологического перелома", "психические расстройства", "болезнь Альцгеймера", - уточнил он.
Кроме того, в таблице выявленных в ходе диспансеризации факторов риска и состояний, повышающих вероятность хронических неинфекционных заболеваний, появятся графы: "риск падений", "риск остеопоротических переломов", "риск когнитивных нарушений" и "другие проблемы, связанные с образом жизни".
"Любая информация в диспансерных картах защищена врачебной тайной. Ее утечка исключена. Она нужна в первую очередь для систематического контроля здоровья пациентов и вовремя выявлять риски", - заключил он.