В диспансерные карты могут добавить сведения о психических расстройствах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В диспансерных картах могут появиться сведения о психических расстройствах, а также о таких диагнозах, как предиабет, ожирение и остеопороз, соответствующие поправки подготовил Минздрав РФ, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Минздрав подготовил изменения в приказ о карте учета профилактического медицинского осмотра. Согласно поправкам, в диспансерные карты могут включить сведения о таких диагнозах, как предиабет, ожирение, остеопороз, риск падений и психические расстройства", - сказал Леонов

Парламентарий отметил, что в диспансерные карты будут вносить дополнительные сведения о выявленных в ходе медосмотров заболеваниях, требующих диспансерного наблюдения.

"Так, к онкологическим, инфекционным, сердечно-сосудистым, эндокринным расстройствам добавят: "отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе (предиабет)", "ожирение", "падения", "остеопороз с патологическим переломом", "остеопороз без патологического перелома", "психические расстройства", "болезнь Альцгеймера", - уточнил он.

Кроме того, в таблице выявленных в ходе диспансеризации факторов риска и состояний, повышающих вероятность хронических неинфекционных заболеваний, появятся графы: "риск падений", "риск остеопоротических переломов", "риск когнитивных нарушений" и "другие проблемы, связанные с образом жизни".