Рейтинг@Mail.ru
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 01.04.2026 (обновлено: 14:36 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/kamaz-2084271961.html
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня
"Камаз" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России рассматривает введение 4-дневного графика с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год
2026-04-01T14:26:00+03:00
2026-04-01T14:36:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148201/81/1482018143_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_baa034a05bc7259832eb3b4a38e1de42.jpg
https://ria.ru/20251228/kamaz-2065182201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148201/81/1482018143_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fef9cac485868871c74e05bcc1b25dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили у цеха завода "КАМАЗ" в Набережных челнах
Грузовые автомобили у цеха завода КАМАЗ в Набережных челнах - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили у цеха завода "КАМАЗ" в Набережных челнах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Камаз" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России рассматривает введение 4-дневного графика с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год, сообщили РИА Новости в компании.
"Слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня", - говорится в сообщении.
В компании при этом подчеркнули, что речи о переходе на трехдневный рабочий график не идет, а окончательное решение будет приниматься по итогам оценки результатов продаж за апрель и май.
"Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что социальные обязательства перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме, в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
"Приоритетным направлением производственной деятельности ПАО "Камаз" остается безусловное выполнение заказа министерства обороны и других государственных заказчиков", - добавили в компании.
По данным агентства "Автостат", продажи новых тяжелых грузовиков в России в январе-феврале текущего года сократились на 40% к аналогичному периоду прошлого года. При этом продажи "Камаза" снизились только на 15%, а рыночная доля увеличилась до 37%.
Автомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
28 декабря 2025, 15:24
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала