КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня - РИА Новости, 01.04.2026
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня
"Камаз" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России рассматривает введение 4-дневного графика с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год, РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:26:00+03:00
2026-04-01T14:26:00+03:00
2026-04-01T14:36:00+03:00
https://ria.ru/20251228/kamaz-2065182201.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня
КамАЗ хочет ввести четырехдневный график с 1 июня и сократить производство
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Камаз" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России рассматривает введение 4-дневного графика с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год, сообщили РИА Новости в компании.
"Слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня", - говорится в сообщении.
В компании при этом подчеркнули, что речи о переходе на трехдневный рабочий график не идет, а окончательное решение будет приниматься по итогам оценки результатов продаж за апрель и май.
"Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что социальные обязательства перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме, в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
"Приоритетным направлением производственной деятельности ПАО "Камаз" остается безусловное выполнение заказа министерства обороны и других государственных заказчиков", - добавили в компании.
По данным агентства "Автостат
", продажи новых тяжелых грузовиков в России
в январе-феврале текущего года сократились на 40% к аналогичному периоду прошлого года. При этом продажи "Камаза" снизились только на 15%, а рыночная доля увеличилась до 37%.