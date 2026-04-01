КамАЗ рассматривает введение четырехдневного графика с 1 июня

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Камаз" на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России рассматривает введение 4-дневного графика с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год, сообщили РИА Новости в компании.

"Слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня", - говорится в сообщении.

В компании при этом подчеркнули, что речи о переходе на трехдневный рабочий график не идет, а окончательное решение будет приниматься по итогам оценки результатов продаж за апрель и май.

"Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что социальные обязательства перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме, в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.

"Приоритетным направлением производственной деятельности ПАО "Камаз" остается безусловное выполнение заказа министерства обороны и других государственных заказчиков", - добавили в компании.