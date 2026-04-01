Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 01.04.2026 (обновлено: 11:57 02.04.2026)
https://ria.ru/20260401/kaliningrad-2084659674.html
В Калининграде начали проверку после возгорания троллейбуса
В Калининграде начали проверку после возгорания троллейбуса
Прокуратура начала проверку после возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде в отношении АО "Калининград-Гортранс"
2026-04-01T23:18:00+03:00
2026-04-02T11:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084733868_0:59:2164:1276_1920x0_80_0_0_349ad7d7600dc29fbe32ef66868fadf0.png
https://ria.ru/20260401/hakasija-2084181305.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084733868_5:0:2160:1616_1920x0_80_0_0_28eb391560f0f8fcbf7359afdd3e0dc9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : МЧС Калининградской области/MAXНа месте возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде. 1 апреля 2026
На месте возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде. 1 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 1 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде в отношении АО "Калининград-Гортранс", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
В среду на Московском проспекте в Калининграде во время движения загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, пострадали четыре человека, все в удовлетворительном состоянии: трое с небольшими порезами от стекол, которые выбивали после возгорания, один с переломом лодыжки, от госпитализации отказался.
"Прокуратура начала проверку в отношении АО "Калининград-Гортранс" и контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также даст оценку исполнению федерального законодательства при организации пассажирских перевозок", - сказали в пресс-службе.
Ранее, в пресс-службе регионального главного управления МЧС уточнили РИА Новости, что на месте возгорания троллейбуса работают дознаватели, которые установят причину ЧП.
ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала