В Калининграде начали проверку после возгорания троллейбуса

КАЛИНИНГРАД, 1 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде в отношении АО "Калининград-Гортранс", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
В среду на Московском проспекте в Калининграде во время движения загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, пострадали четыре человека, все в удовлетворительном состоянии: трое с небольшими порезами от стекол, которые выбивали после возгорания, один с переломом лодыжки, от госпитализации отказался.
"Прокуратура начала проверку в отношении АО "Калининград-Гортранс" и контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также даст оценку исполнению федерального законодательства при организации пассажирских перевозок", - сказали в пресс-службе.
Ранее, в пресс-службе регионального главного управления МЧС уточнили РИА Новости, что на месте возгорания троллейбуса работают дознаватели, которые установят причину ЧП.
В Хакасии зафиксировали первый лесной пожар в 2026 году
1 апреля, 06:50