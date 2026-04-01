В Калининграде начали проверку после возгорания троллейбуса

КАЛИНИНГРАД, 1 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после возгорания троллейбуса с пассажирами в Калининграде в отношении АО "Калининград-Гортранс", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура начала проверку в отношении АО "Калининград-Гортранс" и контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также даст оценку исполнению федерального законодательства при организации пассажирских перевозок", - сказали в пресс-службе.