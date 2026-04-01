Власти Израиля создали угрозу своей стране, заявили в СБ России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Объявив Иран главным врагом и начав против него боевые действия, правящие элиты Израиля поставили под угрозу судьбу своей страны, встали на путь, который может привести к полному краху и национальной трагедии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.