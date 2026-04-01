Власти Израиля создали угрозу своей стране, заявили в СБ России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Объявив Иран главным врагом и начав против него боевые действия, правящие элиты Израиля поставили под угрозу судьбу своей страны, встали на путь, который может привести к полному краху и национальной трагедии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Объявив Иран главным врагом и начав против него боевые действия, правящие элиты Израиля поставили под угрозу судьбу своей страны и ее граждан. Очевидно, что в стремлении любой ценой удержать власть они напрочь забыли об ответственности перед своим народом. Это крайне опасный путь, который может привести к полному краху и национальной трагедии", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана
