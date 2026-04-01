Ле Пен заявила, что сожалеет о начале наземной операции Израиля в Ливане

ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в среду, что сожалеет о начале наземной операции вооруженных сил Израиля в Ливане, поскольку считает это нарушением ливанского суверенитета.

Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно повторяли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.