14:15 01.04.2026
Ле Пен заявила, что сожалеет о начале наземной операции Израиля в Ливане
Ле Пен назвала наземную операцию Израиля в Ливане нарушением суверенитета страны

ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в среду, что сожалеет о начале наземной операции вооруженных сил Израиля в Ливане, поскольку считает это нарушением ливанского суверенитета.
Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
"Я сожалею об этом по очень простой причине: я при любых обстоятельствах привержена суверенитету государств. Мы считаем нарушение суверенитета Ливана неприемлемым решением", - заявила Ле Пен в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли ее намерение израильтян расширить буферную зону на юге Ливана путем проведения наземной операции.
По мнению политика, Израилю следует напомнить, что страна несет особую ответственность за соблюдение международного права.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно повторяли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
