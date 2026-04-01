СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал примитивными схемами заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" России на другие страны.
"Каллас путает ветви власти, страны и континенты, вместо политики и дипломатии строит тупые примитивные схемы, либо попросту нагло лжет, не понимая, что рано или поздно ей, уже потерявшей авторитет даже у европейских и американских коллег, рано или поздно придется отвечать", - сказал Ивлев.
По его словам, мифология Каи Каллас, замешанная на клевете, угрозах соседям и воровстве российских активов, ничего общего не имеет с международными отношениями и дипломатией.
"В результате активной общественной работы в пионерской организации она, дочь члена ЦК Компартии Эстонии, не смогла получить качественное школьное образование, что крайне негативно проявляется в настоящее время. Сегодня Каллас компрометирует Евросоюз и вызывает интерес скорее у врачей Таллинской психиатрической клиники, нежели чем у жителей стран Западной Европы", - сказал депутат.
