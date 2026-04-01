Президент Ирана обратился к американцам

ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Иран не питает вражды к жителям США, Европы и других стран, попытка представить Тегеран как угрозу не соответствует реальности, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Иранцы не питают вражды по отношению к другим нациям, в том числе людям Америки, Европы или соседних стран. Даже в условиях неоднократных случаев иностранной интервенции и давления за всю его славную историю иранцы проводили четкое различие между правительствами и людьми, которыми управляют правительства", - сказал Пезешкиан в обращении к американцам.
Он также отметил, что попытки представить Иран как угрозу не соответствуют ни исторической реальности, ни современным фактам, а само восприятие является продуктом политических и экономических "прихотей сильных мира", которым необходимо создать врага.
"Сегодня мир стоит на перепутье. Продолжать идти по пути конфронтации куда дороже и бесполезнее, чем раньше. Выбор между конфронтацией и взаимодействием реален и имеет последствия, его результат определит будущее поколений", - добавил Пезешкиан.
По его словам, Иран пережил "многих агрессоров", от которых в истории остались лишь "поблекшие имена".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.