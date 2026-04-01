США потеряли 16 MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщил CBS

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные США потеряли уже по меньшей мере 16 беспилотников MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает телеканал, американские военные недавно потеряли два таких дрона вблизи иранского Исфахана.

"Общее число потерянных дронов Reaper с момента начала военных действий США и Израиля против Ирана достигло 16", - говорится в сообщении CBS.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, включая Hermes, Heron, Orbiter, и MQ-9.