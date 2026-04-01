23:30 01.04.2026
США потеряли 16 MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщил CBS
Военные США потеряли уже по меньшей мере 16 беспилотников MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные США потеряли уже по меньшей мере 16 беспилотников MQ-9 Reaper в Иране с начала операции, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает телеканал, американские военные недавно потеряли два таких дрона вблизи иранского Исфахана.
"Общее число потерянных дронов Reaper с момента начала военных действий США и Израиля против Ирана достигло 16", - говорится в сообщении CBS.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, включая Hermes, Heron, Orbiter, и MQ-9.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
