Иран заявил об ударах по целям в Израиле и объектам США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Иранская армия в ходе 89-й операции нанесла удары по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, а также по ряду целей в Израиле, были поражены самолеты-заправщики армии США в аэропорту Бен-Гурион, а также радиолокационные системы США в ОАЭ, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"В ходе 89-й волны операции… были нанесены удары ракетами и БПЛА по районам Эйлата, Тель-Авива и Бней-Брака. Был нанесен удар по месту дислокации американских военных в Бахрейне, в результате которого пострадали около 80 человек, большая их часть погибла и получила ранения", - заявил Зольфагари, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Штаты заканчивают с Ираном и возвращаются к главному врагу
1 апреля, 08:00
Кроме этого, как заявил Зольфагари, иранские военные подвергли удару вертолетную группу армии США на базе Аль-Адири в Кувейте, в результате один вертолет был уничтожен, еще несколько получили серьезные повреждения, уничтожены два американских радара раннего предупреждения, расположенные в водной акватории и на островах, принадлежащих ОАЭ.
"С самого утра армия Ирана атаковала ударными БПЛА скопление американских самолетов-заправщиков, расположенных в аэропорту Бен-Гурион, радиолокационную станцию для обнаружения и перехвата ракет и беспилотников", - добавил он.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
31 марта, 08:00