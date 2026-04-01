"Не знаем, что делать". В США запаниковали из-за произошедшего в Иране

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Иран побеждает в войне против Соединенных Штатов, поскольку у него, в отличие от Вашингтона, есть план, подчеркнул офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Иранцы выиграют эту войну, потому что знают, что делают. У них есть план, они его придерживаются, и он работает. Мы же не знаем, что делаем. У нас нет плана, мы просто импровизируем по ходу дела", — сказал он в интервью подполковнику армии Соединенных Штатов в отставке Дэниелу Дэвису на YouTube.
Эксперт также отметил, что Тегеран "контролирует процесс принятия решений" в Вашингтоне и "управляет каждым аспектом этой войны", тогда как США просто реагируют на это.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. ИРИ наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
