"Будут большие потери". Замысел Ирана вызвал панику в США

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США потерпят крах, если Иран удержит контроль над Ормузским проливом по окончании военного конфликта, пишет CNN.
"Завершение войны с сохранением контроля пролива за Тегераном будет воспринято на международной арене как стратегическое поражение Соединенных Штатов", — говорится в материале.
Отмечается, при таком развитии событий исламская республика может объявить о победе, поскольку восстановит сдерживающий фактор для будущих атак. Также автор публикации считает, что введение платы за проход танкеров по Ормузскому проливу принесет Ирану доходы на восстановление военных, ракетных и даже ядерных программ, которые были уничтожены США и Израилем.
"Все это бросило бы вызов умению Трампа превращать практически что угодно в победу. Но все-таки это может быть предпочтительным для него финалом, поскольку любая попытка силой открыть пролив чревата большими потерями для США и затягиванием войны, а это еще больше подорвет его политический авторитет внутри страны", — сообщается в статье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО
