В Иране высказались об атаках на ядерные объекты страны

ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Атаки на ядерные объекты Ирана являются военным преступлением, заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди.
"Нападение на ядерные объекты является военным преступлением", - сказал он иранской гостелерадиокомпании.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.