01:33 01.04.2026 (обновлено: 10:29 01.04.2026)
"Прямой путь": в США сделали заявление о вторжении в Иран
Ни один из вариантов наземной операции США в Иране не будет успешным, предупреждает журнал Foreign Policy.
"Прямой путь": в США сделали заявление о вторжении в Иран

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ни один из вариантов наземной операции США в Иране не будет успешным, предупреждает журнал Foreign Policy.
"Эта логика наиболее очевидна в пяти узлах: остров Харк, Ормузский пролив, острова Абу-Муса и Большой и Малый Тунб, коридор Чабахар-Конарак и ось Абадан-Хорремшехр. Каждый из них, по-видимому, обеспечивает доступ (На территорию Ирана — Прим. ред.), но ни один не предлагает прямого пути к стратегическому успеху", — говорится в материале
Автор отмечает, что из-за ландшафтных особенностей исламской республики проводить наземную операцию будет крайне сложно, несмотря на несколько возможных точек высадки. При этом каждая из них является не набором вариантов, а "картой последствий".
"Но это и есть главная иллюзия. Та же география, которая делает вторжение возможным, также делает его стратегически саморазрушительным", — поясняет журнал.
При этом в случае вторжения конфликт рискует выйти за пределы Ирана, став сложной многоуровневой борьбой на шиитском пространстве от южного Ирака до юго-западного Ирана.
"Таким образом, кажущийся самым прямым путь в Иран одновременно является и самым взрывоопасным. <…> Именно те качества, которые делают эту ось оперативно осуществимой, делают ее политически- и военно-опасной. Здесь иллюзия решительности достигает своего пика. И, соответственно, возрастает и риск", — резюмирует Foreign Policy.
В среду New York Times сообщала о планах Пентагона перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Позже стало известно, контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.
При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.
