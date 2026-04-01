Похищенная в Ираке журналистка жаловалась на угрозы и оскорбления

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американская журналистка Шелли Кэттеллсон, похищенная в Ираке, на протяжении минимум двух лет жаловалась на угрозы и оскорбления от сторонников курдских вооруженных групп на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.

Ранее МВД Ирака сообщило, что неизвестные похитили во вторник иностранную журналистку в центре Багдада . Позднее стало известно, что речь идёт о Кэттеллсон, которая много лет работает в Ираке и пишет для различных западных СМИ об иракских вооруженных группировках и отношениях между Багдадом и Вашингтоном

В январе Кэттеллсон опубликовала фотографию экрана своего компьютера, на которой видно электронное письмо с подтверждением жалобы на нарушение правил в соцсети X. Аккаунт, на который жаловалась Кэттеллсон, был заблокирован из-за нарушения запрета на угрозы в адрес других пользователей.

Аккаунт, на который пожаловалась Кэттеллсон, на данный момент удален. Как выяснило РИА Новости, проанализировав онлайн-данные, он принадлежал человеку, который называл себя курдским активистом и поддерживал СДС.

Более того, РИА Новости выяснило, что журналистка жаловалась на подобные угрозы еще в 2024 году. Тогда она утверждала, что является одной из многих журналистов, которым угрожают за то, что они излагают "нелицеприятные" факты или точки зрения о " Рабочей партии Курдистана ".