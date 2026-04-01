https://ria.ru/20260401/irak-2084622914.html
Похищенная в Ираке журналистка жаловалась на угрозы и оскорбления
2026-04-01T19:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084251692_0:270:825:734_1920x0_80_0_0_064903ba97d491230eeb1cd040feb10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084251692_0:242:805:846_1920x0_80_0_0_b2c3b84b9b4837cc9017655b282edfdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Ирак, Багдад (город), Вашингтон (штат), Сирийские демократические силы, Отряды народной самообороны, Рабочая партия Курдистана
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американская журналистка Шелли Кэттеллсон, похищенная в Ираке, на протяжении минимум двух лет жаловалась на угрозы и оскорбления от сторонников курдских вооруженных групп на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
Ранее МВД Ирака
сообщило, что неизвестные похитили во вторник иностранную журналистку в центре Багдада
. Позднее стало известно, что речь идёт о Кэттеллсон, которая много лет работает в Ираке и пишет для различных западных СМИ об иракских вооруженных группировках и отношениях между Багдадом и Вашингтоном
.
В январе Кэттеллсон опубликовала фотографию экрана своего компьютера, на которой видно электронное письмо с подтверждением жалобы на нарушение правил в соцсети X. Аккаунт, на который жаловалась Кэттеллсон, был заблокирован из-за нарушения запрета на угрозы в адрес других пользователей.
"За прошедшие годы я получила больше угроз и сексуализированных оскорблений от сторонников ("Сирийских демократических сил
" (СДС) и "Отрядов народной самообороны
" (YPG) - ред.), чем от какой-либо другой группы, просто за то, что я сообщала новости", - подписала журналистка публикацию.
Аккаунт, на который пожаловалась Кэттеллсон, на данный момент удален. Как выяснило РИА Новости, проанализировав онлайн-данные, он принадлежал человеку, который называл себя курдским активистом и поддерживал СДС.
Более того, РИА Новости выяснило, что журналистка жаловалась на подобные угрозы еще в 2024 году. Тогда она утверждала, что является одной из многих журналистов, которым угрожают за то, что они излагают "нелицеприятные" факты или точки зрения о "Рабочей партии Курдистана
".
Министерство внутренних дел Ирака сообщало, что один из подозреваемых в похищении американской журналистки был задержан в ходе перехвата. Там также сообщили, что поиск преступников продолжается. В госдепе США
связали одного из предполагаемых похитителей с "Катаиб Хизбалла".