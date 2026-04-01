В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России, следует из ее базы данных.
Документы направлены на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, пояснял в понедельник на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Граждане и бизнес, по его словам, смогут покупать и продавать их "на российских площадках и хранить в отечественных депозитариях".
Использование криптовалют станет проще и безопаснее, а предприятиям это поможет сократить расходы по внешнеторговым операциям, считает премьер. При этом сократятся анонимные и нелегальные операции с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов, поясняли на прошлой неделе журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Один законопроект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Второй вносит необходимые изменения в действующие законы, а третий вводит административную ответственность за нарушение требований законодательства об организации обращения криптовалюты.
Так, устанавливаются требования к обращению цифровых валют в России и правила доступа к операциям с ними для широкого круга инвесторов, в том числе неквалифицированных. При этом запрещается совершение сделок с цифровой валютой без регулируемых посредников. Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить за рубеж цифровую валюту, купленную через российских посредников. Об иностранных операциях резиденты должны уведомлять ФНС России.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России, но только после прохождения тестирования и в пределах установленного Банком России лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы не имеют ограничений по сумме, пояснил Минфин.
Предусматривается выдача лицензий на операции с цифровыми валютами для цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют и допуск существующих профессиональных участников рынка – это биржи, брокеры, доверительные управляющие. Что касается банков и брокеров, то они смогут осуществлять такую деятельность при соблюдении особых пруденциальных требований.
В законодательство вносятся изменения, касающиеся обязанности резидентов уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии адресов-идентификаторов (криптокошельков) за рубежом; представления отчетов об операциях с цифровой валютой; допуска цифровой валюты и цифровых прав к торгам, включения их в конкурсную массу при банкротстве, наложения на них ареста и осуществления взыскания через цифровые депозитарии.
Одновременно вводится административная ответственность за совершение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, незаконных сделок с резидентами, не являющимися квалифицированными инвесторами. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо возможна дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юрлиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.