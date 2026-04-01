Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/gosduma-2084661183.html
В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой
В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой - РИА Новости, 01.04.2026
В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России, следует из ее базы данных. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T23:35:00+03:00
2026-04-01T23:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
дмитрий григоренко
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dd370a89942f6b245bc5c1b99280937.jpg
https://ria.ru/20260331/kriptobirzha-2083968467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, дмитрий григоренко, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о регулировании операций с криптовалютой

Правительство внесло в ГД законопроекты о регулировании операций с криптовалютой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России, следует из ее базы данных.
Документы направлены на создание в стране собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют, пояснял в понедельник на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Граждане и бизнес, по его словам, смогут покупать и продавать их "на российских площадках и хранить в отечественных депозитариях".
Использование криптовалют станет проще и безопаснее, а предприятиям это поможет сократить расходы по внешнеторговым операциям, считает премьер. При этом сократятся анонимные и нелегальные операции с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов, поясняли на прошлой неделе журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Один законопроект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Второй вносит необходимые изменения в действующие законы, а третий вводит административную ответственность за нарушение требований законодательства об организации обращения криптовалюты.
Так, устанавливаются требования к обращению цифровых валют в России и правила доступа к операциям с ними для широкого круга инвесторов, в том числе неквалифицированных. При этом запрещается совершение сделок с цифровой валютой без регулируемых посредников. Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить за рубеж цифровую валюту, купленную через российских посредников. Об иностранных операциях резиденты должны уведомлять ФНС России.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России, но только после прохождения тестирования и в пределах установленного Банком России лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы не имеют ограничений по сумме, пояснил Минфин.
Предусматривается выдача лицензий на операции с цифровыми валютами для цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют и допуск существующих профессиональных участников рынка – это биржи, брокеры, доверительные управляющие. Что касается банков и брокеров, то они смогут осуществлять такую деятельность при соблюдении особых пруденциальных требований.
В законодательство вносятся изменения, касающиеся обязанности резидентов уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии адресов-идентификаторов (криптокошельков) за рубежом; представления отчетов об операциях с цифровой валютой; допуска цифровой валюты и цифровых прав к торгам, включения их в конкурсную массу при банкротстве, наложения на них ареста и осуществления взыскания через цифровые депозитарии.
Одновременно вводится административная ответственность за совершение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, незаконных сделок с резидентами, не являющимися квалифицированными инвесторами. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо возможна дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юрлиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Россиянам могут запретить торговать криптовалютой через иностранные биржи
31 марта, 11:36
 
РоссияМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала