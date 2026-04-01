18:25 01.04.2026
Депутат ГД объяснил суть самозапрета на покупки с маркетплейсов
Депутат ГД объяснил суть самозапрета на покупки с маркетплейсов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что возможность установить самозапрет на покупки на маркетплейсах позволит предотвратить необдуманные траты, а также защитит граждан от мошеннических покупок с использованием их персональных данных.
"Есть жалобы о том, что некоторые люди сгоряча покупают товары, потом жалеют об этом, тратят семейный бюджет. Ну и бывают ситуации, к сожалению, когда от имени людей покупаются товары, а реально это делают другие лица, завладевшие данными человека, от имени которого покупается товар... Мы уже установили самозапрет для тех, кто увлекается азартными играми, и надеемся, что это остановит горячие головы, (желающие - ред.) потратить семейные деньги", - пояснил депутат интернет-изданию NEWS.ru.
Аксаков добавил, что желающим необходимо дать возможность установить самозапрет. При этом, подчеркнул депутат, он не будет обязательным.
Ранее Аксаков поддержал идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах для защиты от мошенников по аналогии с таким же механизмом в отношении кредитов и азартных игр, об этом он рассказал РИА Новости.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Также в конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"
25 марта, 09:09
 
